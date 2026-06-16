Smarrimento di bancomat e documenti? Ora la denuncia si può fare online

È operativo, in tutta Italia, a partire da lunedì 15 giugno, il sistema di denunce online creato dalle Questure per la segnalazione di smarrimento di beni personali come cellulare, tablet, computer portatile, chiavi, denaro, passi di accesso al veicolo, carta d’identità cartacea o elettronica, contrassegno parcheggio invalidi, libretto o tessera postale, targa, bancomat e carta di credito.

In questi casi, è sufficiente effettuare la segnalazione di smarrimento online, sul portale, senza doversi presentare all'ufficio di Polizia per la formalizzazione della stessa. Il verbale protocollato sarà poi disponibile, entro 96 ore dall'invio, all'interno dell’area personale del portale “Denunce Online”.

Il documento, scaricato dalla piattaforma, sarà valido per la successiva richiesta di rilascio di una copia, per l’emissione di un nuovo documento o per altre eventuali richieste.

Il link al portale "Denunce Online" è infine disponibile anche nell'app IO nella sezione "Servizi" del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

