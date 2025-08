Manca il numero legale: stop alla delibera sull'affidamento dell'acqua. Sforato il cronoprogramma del commissario

Riceviamo e pubblichiamo.

Un altro passo falso per il futuro della gestione del servizio idrico nel nostro territorio.

La delibera di affidamento del servizio idrico integrato, che secondo il cronoprogramma stabilito dal Commissario Andrea Fluttero doveva essere approvata entro il 31 luglio, non è stata neanche discussa, per assenza del numero legale nella riunione di Egato 2 che avrebbe dovuto approvarla.

Una delibera che peraltro riportava il parere negativo del direttore di Egato stesso, a seguito di una relazione tecnica, l’ennesima, che evidenzia come il passaggio al gestore interamente pubblico non rappresenti l’opzione più efficiente da perseguire.

Come prescritto dal Decreto commissariale il mancato rispetto dei termini stabiliti dal Cronoprogramma sanziona l’impossibilità di procedere all’affidamento in house e comporta l’immediata attivazione delle procedure necessarie per il ricorso ad altro modello di affidamento previsto dalla legge.

Un fatto importante che evidenzia da un lato la grande confusione che regna tra molte delle istituzioni che hanno in mano la gestione di questo bene così fondamentale e, dall’altro, che la posizione che abbiamo sempre sostenuto, quella della costituzione di un soggetto pubblico-privato a maggioranza pubblica, rappresenta invece l’opzione più sostenibile considerato l’assetto territoriale, in grado di coinvolgere al meglio tutte le realtà e le competenze già presenti sul territorio. Una posizione ormai sostenuta da quasi tutto il territorio vercellese di ogni colore politico.

Con la mancata approvazione della delibera si deve aprire un percorso nuovo, di dialogo e confronto costruttivo tra i soggetti coinvolti, che porti alla scelta migliore per tutti, consolidando e garantendo rappresentanza a tutte le realtà coinvolte.

La società mista pubblico-privata (a maggioranza pubblica) è un obiettivo che abbiamo sempre sostenuto e su cui ora tutto il territorio dovrebbe convergere al più presto.