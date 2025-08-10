Addio a Mario Ferraris, ragioniere e storico consulente Ascom

Ascom Vercelli ricorda Mario Ferraris, ragioniere e storico consulente del lavoro di Ascom Confcommercio Vercelli. «Una figura di riferimento per oltre 45 anni in ambito professionale nelle province di Vercelli e Biella», dicono dall'associazione di via Duchessa Jolanda. Ferraris, Consulente del lavoro dal 1978 con l’apertura del suo studio, dal 1986 fino al termine dell’attività professionale ha collaborato con l’Associazione, diventando il riferimento per le aziende associate. «La sua competenza ha giocato un ruolo fondamentale nella crescita di Ascom avvenuta nel corso degli anni, sia attraverso la propria attività professionale sia attraverso l’azione di guida verso i collaboratori più giovani, verso i quali è sempre stato un punto di riferimento», aggiungono dall'associazione di categoria, ricordando come «professionalità, correttezza, umanità sono stati i tratti distintitivi che lo hanno portato a riscontrare la profonda stima dei collaboratori, dei clienti e di tante figure istituzionali con cui ha interagito negli anni, e a ricoprire ruoli di prestigio nell’ambito del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro e dei Comitati Provinciali Inps, Inail ed Inl».