Incendio in cascina, una persona ustionata

Una persona è rimasta ustionata, nella serata di mercoledì, nell'incendio che ha interessato la parte residenziale della cascina Americana, nel comune di Balocco.

L'allarme è scattato intorno alle 22,30: per i soccorsi sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal comando di Vercelli, dal distaccamento Volontario di Santhià e anche il distaccamento Volontario di Cossato dal Comando di Biella, supportate dall'autobotte: all'arrivo il personale si è occupato del raffreddamento delle parti interessate dall'incendio, che era stato già spento, e della messa in sicurezza dell'abitazione.

L' intervento si è protratto per diverse ore nella notte: una persona è rimasta ferita, riportando ustioni che hanno reso necessario il trasporto al pronto soccorso per le medicazioni del caso.

Presenti sul posto anche pattuglie dei Carabinieri Casanova Elvo e Buronzo.