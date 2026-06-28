Moto fuori strada, due feriti gravissimi

Sono finiti fuori strada mentre percorrevano in moto la provinciale: marito e moglie sono rimasti gravemente feriti, nella notte, a San Grisante, frazione di Crescentino. La due ruote sulla quale viaggiavano è finita fuori strada, terminando la corsa in una risaia, all’altezza della curva successiva all’abitato di San Grisante. Nell'impatto, particolarmente violento, entrambi hanno riportato fratture e lesionin gravissime tanto che, dopo il primo intervento sul posto dei sanitari del 118, con le ambulanze medicalizzate di Trino e Chivasso, i medici hanno fatto intervenire l'elisoccorso, atterrato direttamente sulla provinciale, per trasportare i due feriti in ospedale. Entrambi sono arrivati in codice rosso.