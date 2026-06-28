Moto fuori strada, due feriti gravissimi

Sono finiti fuori strada mentre percorrevano in moto la provinciale: marito e moglie sono rimasti gravemente feriti, nella notte, a San Grisante, frazione di Crescentino. La due ruote sulla quale viaggiavano è finita fuori strada, terminando la corsa in una risaia, all’altezza della curva successiva all’abitato di San Grisante. Nell'impatto, particolarmente violento, entrambi hanno riportato fratture e lesionin gravissime tanto che, dopo il primo intervento sul posto dei sanitari del 118, con le ambulanze medicalizzate di Trino e Chivasso, i medici hanno fatto intervenire l'elisoccorso, atterrato direttamente sulla provinciale, per trasportare i due feriti in ospedale. Entrambi sono arrivati in codice rosso.
In Breve
venerdì 26 giugno
giovedì 25 giugno
mercoledì 24 giugno
lunedì 22 giugno
domenica 21 giugno
sabato 20 giugno
giovedì 18 giugno
martedì 16 giugno
mercoledì 10 giugno