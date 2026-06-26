Trasportava rifiuti edili senza la documentazione prevista

Trasportava rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da operazioni di demolizione e costruzioni di opere in muratura, in assenza dell’apposito formulario di identificazione del rifiuto (FIR), documento obbligatorio per ogni spostamento di questo genere di materiale. Controllato nei giorni scorsi dal personale della Polizia Stradale di Vercelli, durante il normale svolgimento dei servizi di vigilanza, il conducente è stato sanzionato in via amministrativa poiché totalmente privo del suddetto formulario, che garantisce la tracciabilità del rifiuto lungo tutto il percorso, dal produttore al destinatario.

Con l’entrata in vigore del RENTRI (Registro Elettronico sulla tracciabilità dei rifiuti), le modalità di emissione e gestione dei Formulari sono state aggiornate, introducendo il FIR digitale, il quale non è un semplice documento di trasporto, ma rappresenta uno strumento di controllo ambientale, atteso che consente di ricostruire il percorso del rifiuto e di attribuire precise responsabilità in capo ai soggetti coinvolti nella filiera, a partire dal produttore/detentore fino ad arrivare al destinatario finale del rifiuto.

Questo intervento da parte degli operatori evidenzia che la Specialità della Polizia Stradale, oltre ad effettuare i continui servizi di vigilanza volti a garantire la sicurezza della circolazione sulla viabilità principale, svolge anche un importante e costante lavoro atto a prevenire illeciti in materia ambientale, a tutela della salute pubblica.