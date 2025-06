Guardia di Finanza, 236 indagini contro gli illeciti economici

Per festeggiare il 251° anniversario di fondazione della Guardia Finanza, ma anche per salutare la città di Vercelli che lascia dopo quattro anni di servizio, il colonnello Ciro Natale ha scelto la Borsa Merci di piazza Zumaglini, cuore economico della città. E proprio ai temi della legalità economica è stata dedicata la relazione che, ogni anno, accompagna la festa delle Fiamme Gialle.

Nei 17 mesi presi in esame nella relazione, il comando ha eseguito oltre 2.300 interventi e 236 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia: 24 gli evasori totali scoperti, 231 lavoratori in nero o irregolari, 128 denunce per reati tributari e 181 persone tratte in salvo in montagna.

«La tutela delle famiglie e delle imprese sono il faro guida del nostro corpo» ha detto, rivolgendo un pensiero ai giovani finanzieri e a quelli caduti in servizio.

Guardando ai numeri: nel periodo preso in esame sono stati sequestrati beni per oltre 14 milioni di euro; i 20 controlli in materia di gioco illegale hanno portato a sanzioni per circa 21mila euro; i controlli relativi ai finanziamenti nazionali e spesa previdenziale ha consentito di accertare 427mila euro indebitamente percepiti; sette le indagini che hanno portato a 26 denunce e alla segnalazione alla Corte dei Conti di 3 responsabili, per danni erariali da 1,9 milioni di euro. In materia di riciclaggio sono stati eseguiti 121 interventi, che hanno portato alla denuncia di 17 persone e al sequestro di beni per oltre 8,2 milioni di euro. I finanzieri hanno scoperto una truffa aggravata ai danni di un'associazione no-profit, le cui donazioni erano state prelevate da una coppia per finalità diverse a quella di assistenza della figlia. Oltre 66.000 prodotti tra contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri e con violazioni al diritto d'autore sono stati sequestrati.

La stazione di Soccorso alpino di Alagna ha effettuato 79 interventi che hanno permesso salvare 181 persone e recuperare 8 salme. Nel solo 2025 ci sono stati 28 interventi: 26 le persone salvate e due le salme recuperate. Un lavoro prezioso che il sindaco di Alagna, Roberto Veggi, ha voluto sottolineare con il conferimento della cittadinanza onoraria al comando di Vercelli.

«Questa città mi ha dato tanto e l'esperienza vercellese resterà una tappa fondamentale nella mia carriera» ha concluso Natale, ringraziando tutti i rappresentanti di istituzioni e società civile per il lavoro svolto e invitandoli a proseguire nel lavoro a tutela di un tessuto economico fondamentalmente sano.