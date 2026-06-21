Sicurezza in carcere, la Fns Cisl chiede un incontro al Prefetto

Non si placano le polemiche sindacali collegate alle situazioni di intemperanze e violenze da parte di detenuti del carcere di Bielliemme. In una nota, firmata dal segretario generale Piemonte Orientale Fns Cisl, Daniele Squillace, chiede interventi drastici - dal commissariamento della struttura al trasferimento fuori distretto di tutti i detenuti violenti.

«Solo giorno 17 giugno - si legge nella nota - la segreteria generale Piemonte Orientale di Fns Cisl è stata costretta a prendere atto dell'ennesima aggressione a personale di Polizia Penitenziaria avvenuta alla Casa Circondariale di Vercelli. Speravamo di poter raccontare di un cambio di marcia e invece siamo portati a conoscenza di uno stato di totale caos. Solo tre giorni dopo l'aggressione al personale, ben due detenuti extracomunitari in due distinti momenti si sono arrampicati dai cortili passeggi sul tetto della struttura. Poiché al peggio non vi è mai fine e sentiamo legittimo pensare che queste vicende seguano una organizzazione ormai radicata, nei locali adiacenti ai cortili passeggi sarebbe scoppiata una rissa, in uno dei piani sarebbe stato avviato il rifiuto del vitto da alcuni giorni e da oggi la battitura delle stoviglie, e sarebbe stata organizzata una richiesta continua di visite mediche urgenti».

Il sindacalista rileva che che il personale è costretto ad intervenire ovunque, con turni che da diverso tempo iniziano al mattino e terminano la sera, sempre più stanco e sempre più provato. Non abbiamo intenzione di instaurare polemiche o lamentare turni massarcanti: «siamo convinti che nessun lavoratore dovrebbe trovarsi a sostenere tali pressioni continue», si legge nella nota.

«Avevamo già segnalato - prosegue la nota - che se non fosse intervenuta una inversione di tendenza saremmo intervenuti in altro modo. Pertanto, la Fns Cisl chiede con forza al Prefetto di Vercelli, che legge per concoscenza, un intervento tangibile con l'apertura di un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacalli, relativo alle criticità della Casa Circondariale di Vercelli e l'attivazione di una struttura di commissariamento dell'emergenze sulla stessa struttura. Chiediamo l'intervento urgente sul Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria affinchè tutti i detenuti facinorosi e con maggiore propensione alla violenza vengano immediatamente trasferiti fuori distretto».