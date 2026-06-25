Black out in città: Asm posizionerà gruppi elettrogeni mobili

Da giorni le segnalazioni di black out si stanno rincorrendo da diverse zone della città: piazza Mazzini, piazza Solferino e viale della Rimembranza; la zona di coro XXVI Aprile e di via Colombo; il quadrilatero intorno allo stadio ma anche la zone dell'Isola e di corso Prestinari. Interruzioni che, in alcuni casi, durano pochi minuti ma in altri creano disagi ai privati e alle attività commerciali.

«Le temperature eccezionalmente elevate e l’incremento significativo dei consumi, in particolare legati all’utilizzo dei sistemi di climatizzazione, stanno determinando condizioni di forte stress per le infrastrutture elettriche, fenomeni che stanno interessando in modo diffuso le reti urbane», spiega una nota di Asm Vercelli.

«L'azienda è costantemente impegnata nella gestione delle criticità e sta mettendo in campo tutte le risorse disponibili per ridurre al minimo l’impatto dei disservizi sulla cittadinanza, rafforzando il presidio operativo e accelerando le attività di ripristino - aggiunge Asm -. Tra le misure adottate, è previsto anche l’impiego di gruppi elettrogeni mobili, attivati per garantire la continuità del servizio nelle aree maggiormente interessate. Tali sistemi opereranno a pieno regime e potrebbero generare temporaneamente emissioni sonore.ASM Vercelli conferma il massimo impegno nel ristabilire nel più breve tempo possibile condizioni di piena normalità del servizio».

