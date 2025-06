Filomeno Rocco Fimmanò nuovo Direttore Generale e Sportivo della Pro Vercelli

Filomeno Rocco Fimmanò è il nuovo Direttore Generale e Sportivo della Pro Vercelli. Ecco il comunicato

F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di annunciare la nomina di Filomeno Rocco Fimmanò nel ruolo globale di Direttore Generale e Sportivo del Club a partire dal 1º luglio 2025.

Laureato in giurisprudenza, Dottorando di ricerca, Autore di numerose pubblicazioni scientifiche sullo sport ed in possesso della licenza di Direttore Sportivo rilasciata dalla FIGC, Fimmanò è un professionista di esperienza e competenza. Approda a Vercelli dopo un importante percorso con la U.S. Salernitana 1919, dove ha ricoperto diversi ruoli operativi sia nel Settore Giovanile che nella Prima Squadra nei campionati di Serie A e Serie B. È Manager Olimpico CONI ed ha fatto parte della Delegazione Olimpica Italiana durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

La scelta di affidare a Fimmanò un incarico strategico e operativo conferma la volontà della Società di rafforzare la propria struttura dirigenziale e di avviare un nuovo ciclo all’insegna della solidità, della crescita e dell’ambizione sportiva.

Filomeno Rocco Fimmanò:

“Sono orgoglioso di poter lavorare per una società così importante per blasone, storia e tradizione. Ringrazio il Bridge Football Group, nonché il Presidente Ludovic Deléchat per la fiducia.

La visione internazionale del gruppo sarà al contempo la chiave per rafforzare ulteriormente l’identità ed il prestigio del club, mantenendo salde le sue radici. I valori della sostenibilità, in tutte le sue dimensioni, saranno al centro del nostro impegno quotidiano e guideranno ogni nostra scelta, dentro e fuori dal campo. Con passione, visione e senso di responsabilità, costruiremo un progetto solido ed innovativo, capace di unire la comunità, rafforzare il senso di appartenenza ed onorare la gloriosa Bianca Casacca della Pro Vercelli. Forza Pro!

Ludovic Deléchat:

"Siamo felici di accogliere Filomeno nella nostra famiglia. La sua visione, la sua preparazione e il suo approccio operativo rappresentano esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per costruire il futuro di F.C. Pro Vercelli 1892. Gli auguriamo buon lavoro e siamo certi che darà un contributo fondamentale al nostro progetto."