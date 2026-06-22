Fuori strada, finisce nel canale: paura per una donna i suoi due figli

E' finita fuori strada, ribaltandosi in un canale, mentre percorreva la Sp11 all'altezza della frazione di Montonero. Grande spavento, nella tarda mattina di lunedì 22 giugno, per una donna e il suoi due figli. Mentre percorreva il tratto stradale, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, la conducente ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada e finendo capovolta nel canale adiacente la strada.

Per i soccorsi, scattati poco dopo le 11, è intervenuta anche la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli: all'arrivo il personale di viale dell'Aeronautica ha trovato gli occupanti del veicolo già al sicuro e affidati alle cure del personale sanitario. I Vigili del Fuoco, invece, si sono occupati della messa in sicurezza della vettura e del recupero della stessa effettuato mediante l'utilizzo dell'autogru. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.