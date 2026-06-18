Auto in fiamme sulla A26

Incendio, poco prima delle 20,30 di mercoledì 17 giugno, sul tratto autostradale della A26, in direzione Gravellona Toce, al km 112 per l' incendio di una autovettura. La squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli è intervenuta, occupandosi della completa estinzione delle fiamme che avevano completamente avvolto il mezzo e le sterpaglie adiacenti e, in seguito, della messa in sicurezza della macchina.

Sul posto, la Polizia Stradale di Casale Monferrato e il personale dell'autostrada si sono occupati della gestione della viabilità; nessun automobilista è rimasto coinvolto nel rogo.