Torna il gifosato (dannoso per la salute) nelle aree verdi cittadine

L’Amministrazione comunale ha deciso: si torna a utilizzare il Glifosato per la cura del verde urbano.

Dopo aver negato l’evidenza per mesi e aver parlato di fantomatiche “nuove tecnologie” che sarebbero state valutate, la Giunta Scheda ha deciso l’ennesimo passo indietro per la città: dopo 10 anni si torna a utilizzare il Glifosato, principio attivo per i quali tanti studi ed evidenze scientifiche mostrano i potenziali danni per l’ambiente e la salute.

Le motivazioni riportate nel piano che la Giunta porterà al voto in Consiglio sono ampiamente contestabili e prive di alcun riferimento a dati o fonti attendibili sia sul piano economico, che ambientale. Per non parlare di quello sanitario, nemmeno citato e considerato nel piano.

E si chiede ai consiglieri comunali di approvare l’utilizzo di questo prodotto “in deroga”, senza specificare a cosa si debba derogare.

Forse la risposta più opportuna è che il piano è in deroga agli sforzi fatti dalle amministrazioni in questi anni per utilizzare prodotti e tecniche più sostenibili, dopo un voto unanime del consiglio comunale nel 2016.

In deroga alle posizioni espresse da un ampio numero di associazioni ambientaliste, partiti politici, liste civiche, cittadini singoli.

In deroga alla coerenza del Sindaco Scheda e dell’Assessore Campominosi, che hanno sempre contrastato l’utilizzo di questo prodotto in passato, per poi cambiare per l’ennesima volta idea ora che siedono in giunta.

Siamo consapevoli che la scelta di utilizzare prodotti e tecniche alternative richieda sforzi e investimenti, ma noi non derogheremo a nulla e continueremo a mantenere la nostra posizione, a tutela della salute e dell’ambiente.

Abbiamo votato contro in Commissione Ambiente e continueremo a contrastare questa scelta in consiglio comunale e in città.

Alberto Fragapane, Capogruppo Partito Democratico Vercelli

Cecilia Nonne, Capogruppo Lista Civica Bagnasco Sindaco