"Intermezzi musicali": nuovo appuntamento in piazza Pugliese Levi

Sabato 28 giugno, alle 18 in piazza Pugliese Levi, va in scena l'ultimo concerto della rassegna “Intermezzi Musicali” organizzati nel mese di giugno dal Comune di Vercelli e tenuti dagli allievi della scuola di musica Vallotti. In questa occasione alcuni allievi e docenti si alterneranno nell'esecuzione di brani che spazieranno dal mondo classico al tango allo swing. Protagonisti del concerto sono Francesco Deangelis al clarinetto, Mattia Chiaverano al clarinetto e al saxofono, Aurora Lin al pianoforte, i maestri Ilaria Schettini al pianoforte, Cesare Petrelli alla batteria e Giuseppe Canone alla fisarmonica, sax e clarinetto. Alternandosi in varie formazioni, proporranno musiche di Mendelshoon, Iturralde, Mozart, Piazzolla e molti altri.

L’esibizione della “Drums Collective” del maestro Claudio Saveriano che, causa maltempo, non ha potuto aver luogo il 21 giugno scorso, verrà riproposta dopo la pausa estiva.