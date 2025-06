Nuovi orari e maggiori servizi per il Punto unico di Accesso alle prestazioni socio-sanitarie

A partire da martedì 1° luglio, l’orario dello Sportello Punto Unico di Accesso (PUA), gestito congiuntamente da ASL VC e Comune di Vercelli e attivo al CUP di Vercelli di corso Abbiate, sarà ampliato per andare incontro alla crescente richiesta da parte della cittadinanza.

Il nuovo orario di apertura sarà il seguente: lunedì: 9– 12 e 13–15 (assistente sociale ASL VC); martedì: 9 – 12 (assistente sociale ASL VC); mercoledì: 14 – 16 – solo su appuntamento (Aassistente sociale Comune di Vercelli); giovedì: 9 – 12 (assistente sociale Comune di Vercelli) e venerdì: 9 – 12 (assistente sociale Comune di Vercelli / assistente sociale ASL VC)

Restano invariati i recapiti telefonici (0161.593560 e 334.1021870) e l’indirizzo email: pua.vercelli@aslvc.piemonte.it.

Inoltre, dal 1° luglio, il PUA svolgerà funzioni di ricevimento delle domande per le valutazioni UVG e UMVD rivolte a persone anziane non autosufficienti e a persone con disabilità. Per questo, dalla stessa data, sarà disattivato il ricevimento del pubblico alla segreteria UVG/UMVD del Distretto (Piastra, 5° piano).

«Tale attività - spiegano dall'Asl - si aggiunge a quelli che sono i servizi già offerti dallo Sportello: informazioni su invalidità civile, legge 104, forme di protezione e tutela delle persone fragili, quali l’Amministrazione di sostegno; informazioni su enti del terzo settore che possono offrire servizi di aiuto alle persone fragili (Associazioni di volontariato) e su risorse del territorio; informazioni e istruttoria e presa in carico delle domande per accedere a servizi di aiuto domiciliare, semiresidenziale e residenziale che prevedano una valutazione congiunta dell’ASL e dei Servizi sociali comunali attraverso le Commissioni UVG (Unità di Valutazione Geriatrica) e UMVD (Unità di Valutazione Multidimensionale della Disabilità), in collaborazione con il Distretto dell’ASL VC; consulenza sociale alle famiglie che assistono anziani/ disabili per aiutarle a delineare una progettualità sociosanitaria personalizzata in base ai bisogni della persona e del suo ambiente di vita; informazioni sull’accesso ai servizi del Comune e dell’ASL VC per facilitare la permanenza al domicilio (es. forniture di Protesi e Ausilii, servizi di prossimità a cura dei Servizi Sociali).

Lo Sportello PUA è attivo da novembre 2023 con un’affluenza in continuo aumento: nel 2024 ha registrato 557 accessi e nei primi 6 mesi del 2025 sono stati 303.

«L’ampliamento dell’orario dello Sportello Punto Unico di Accesso rappresenta un passo importante verso una sanità e un sistema di welfare sempre più vicini ai bisogni concreti delle persone – commenta il direttore generale, Marco Ricci -. Il costante aumento degli accessi conferma quanto questo servizio sia percepito come un punto di riferimento importante per le famiglie e per i cittadini più fragili. Ringrazio tutti i professionisti coinvolti, sia della nostra ASL sia del Comune di Vercelli, per l’impegno e la collaborazione che rendono possibile questo potenziamento, in un’ottica di integrazione tra servizi sanitari e sociali».