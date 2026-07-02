L'Iis Lombardi ricorda la professoressa Roman

La scuola vercellese dice addio a Sabrina Roman, docente all'Iis Lombrdi e punto di riferimento per colleghi e studenti. Aveva 55 anni. Ecco il ricordo inviato dalla sua scuola.

Riceviamo e pubblichiamo.

È un giorno molto triste per l’IIS Lombardi di Vercelli. Ci siamo trovati per il consueto collegio docenti del 30 giugno, stanchi, reduci dalla maturità, accaldati, a fare i conti con il dolore straziante per la scomparsa della professoressa Sabrina Roman. Sabrina in questi anni è stata un'insegnante encomiabile, con un senso del dovere e un'abnegazione che hanno colpito profondamente tutti. Ha continuato a insegnare sempre, combattendo contro la malattia, portando la sua competenza e la sua preparazione in classe e fuori, senza mai cedere di un millimetro, senza mai un segno di resa.

Con professionalità, con ironia, con tenacia. Con la curiosità di chi vuole affrontare sempre nuove sfide. Era presidente di commissione agli esami di maturità, perché nella scuola ci credeva profondamente e non dava retta a nessuno, tanto meno a quelli di noi che le dicevano di rallentare.

La sua scomparsa ci lascia immensamente tristi e lascia la nostra scuola umanamente più povera.

Gli studenti, i colleghi, il personale tutto della scuola, si uniscono al cordoglio della famiglia.

Ciao, Sabrina.

Ci mancherai tanto.