I fulmini innescano un nuovo incendio a Mollia

Altra giornata complessa, tra Valsesia e Valsessera, dove la battaglia contro il fuoco non si è fermata nemmeno a Ferragosto.

«Un fulmine ha innescato un nuovo incendio nel Comune di Mollia - rileva Francesco Pietrasanta, presidente dell'Unione Montana -. Dodici volontari dei Vigili del fuoco del distaccamento di Alagna sono intervenuti prontamente contenendo le fiamme. Non è stato possibile intervenire con l’elicottero perché stava venendo buio. Domenica il Dos, direttore operazioni spegnimento, valuterà il da farsi. Il resto dei fronti attivi rimangono nel Comune di Cravagliana in Valbella superiore dove sono schierate le squadre Aib e i Vvf a difesa dell’abitato e nel bosco dell’Impero verso Sabbia e l’alpe Campo di Sabbia dove il fuoco ha raggiunto i pascoli mettendo a dura prova i pastori. Lì hanno operato volontari e Vigili del fuoco per contenere le fiamme oltre a mezzi aerei».

Continua il fuoco anche alla Res. Le fiamme sono arrivate nel territorio di Vocca al Gavala verso l’alpe Grosso. Lì non sta operando nessuno al momento perché troppo impervio.

Molto difficile resta la situazione sul Monte Barone, che continua a bruciare anche verso Postua dove le forze antincendio sono riuscite a difendere baite e a contenere l’avanzamento del fuoco. La situazione rimane complicata e su più fronti impegnando centinaia di operatori tra Vigili del Fuoco e Aib. Un aiuto fondamentale, sia per domare gli incendi che per ripulire l'aria, potrebbe arrivare dalla pioggia che, nella giornata di Ferragosto, è caduta solo in alcune aree della valle.