Pro Vercelli: primo test da 10 e lode. Vince 3 a 0 e passa il primo turno di Coppa.

La Pro Vercelli sbanca 3-0 il terreno dell'Albinoleffe e supera di slancio il primo turno di Coppa Italia. L'undici di Santoni, nonostante il caldo e le fatiche della preparazione, è già parso in buona condizione, sia a livello di gioco che d'intesa. Bene la vecchia guardia con Rutigliano. Comi e Sow tra i mvp del match. La difesa nom ha corso praticamente rischi, concedendo il minimo sindacale agli avversari. In attesa di vedere dell'esordio del 31 agosto in campionato contro la Pro Patria e vedere all'opera il neo acquisto, l'olandese Dean Huiberts (ancora a corto di preparazione con i compagni è rimasto in tribuna), il test contro i lombardi è stato superato a pieni voti. A Zanica pomeriggio caldo e afoso. Pubblico quasi tutto in tribuna al riparo dal sole, ma già in clima campionato con cori e tamburi. Santoni presenta la Pro con un 4-3-3 con Piran e Furno esterni, Clemente e Coccolo centrali di difensa; a centrocampo Rutigliano, Burrano, Iotti, mentre il trio offensivo vede il capitano Comi supportato da Asane Sow e Akpa Akpro.

Albinoleffe in maglia azzurra, Pro in nero con il portiere Passador in giallo. Fasi di studio con i seriani al tiro con Barba dal limite (alto sulla traversa) e Svidercoschi. Pro che si fa vedere (15) con un colpo di testa di Akpa Akpro su cross di Rugliano. Una sorta di prova generale per la rete che arriva al 19': Rutigliano s'inserisce bene in area e lascia partire una conclusione potente che Baldi può solo respingere: Asane Sow è il più rapido e infila lo 0-1.

Il vantaggio da coraggio ai bianchi vicini al raddoppio con Rutigliano (sinora tra i migliori) e Sow che al 29' con un gran tiro costringe Baldi a salvarsi con l'aiuto del palo. L'Albinoleffe prova a riordinare le idee ma la difesa della Pro non corre rischi e, in contropiede, il team di Santoni dimostra di poter creare pericoli. All'intervallo bianchi meritatamente avanti 1-0.

Ripresa. La Pro attende e cala il tris all'8' ancora sull'asse Sow-Rugliano: stavolta è l'attaccante a proporsi in una gioca sulla sinistra servire in area Rutigliano che di sinistro supera Baldi: 0-2.

Passata un'ora di gioco. Pro che veleggia sul doppio vantaggio. Primi cambi: 23'; Mallahi subentra a Sow; 25': O. Sow rileva Rutigliano. Dopo il cooling break doppio cambio in casa Albinoleffe fuori Svidercoschi e Mandelli per Toma e Astrologo. Ultimi 10'. Grande caldo e stanchezza. Qualche scintilla nell'area dell'Alblinoleffe con l'arbitro costretto a intervenire. Barba ammonito. Bianchi che sfiorano il tris in contropiede con O. Sow la cui conclusione a Baldi battuto si perde sul fondo. Entra Ronchi per Akpa Akpro (42'). Albinoleffe non pervenuto (se non per un tiro fuori misura di Parlati) mentre è la Pro, nonostante il vantaggio a fare la partita. I bianchi calano il tris al 90': Mallahi per Iotti che, dal limite lascia partire un tìro che si stampa sulla traversa: Comi è il più lesto e di testa corregge in rete: 0-3.

Finisce con i bianchi a festeggiare il passaggio del turno e guadagnarsi la sfida con il Vicenza in cartellone al Menti tra il 28 e il 30 ottobre.



ALBINOLEFFE (3-5-2): Baldi, Boloca (10′ st Brighenti), Potop, Sottini; Barba, Lombardi (40' st’ Agostinelli), Mandelli (dal 27' st′ Astrologo), Parlati, Ambrosini; Sali (1′ st Angeloni), Svidercoschi (27′ st Toma).

In panchina: Di Chiara, Bonfanti, Giannini, Garattoni, Paganessi, Lupinetti, Borghi, Lekaj.

All. Lopez.



PRO VERCELLI (4-3-3): Passador; Piran, Clemente, Coccolo, Furno; Rutigliano (23′ st O. Sow), Burruano, Iotti; Akpa Akpro (42' st’ Ronchi), Comi, A. Sow (25 st′ Mallahi).

In panchina: Lancellotti, Ghisleri, Thiam, Coppola, Tarantola, Emmanuello, Carosso, Pino.

All. Santoni.





ARBITRO: Esposito di Napoli.



RETI: 19′ A. Sow; st 9' Rutigliano, 45' Comi

NOTE: pomeriggio caldo, Ammoniti Barba, Parlati, Recupero 2', 4'.