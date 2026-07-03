Finisce sott'acqua e perde i sensi: momenti di paura per un bimbo

Momenti di paura, nel pomeriggio di giovedì al parco acquatico di Livorno Ferraris. Un bambino di 6 anni è stato soccorso dopo essere finito sott'acqua nella piscina.

L'allarme è scattato intorno alle 16.30 quando il piccolo è stato riportato in superficie privo di coscienza. In attesa dell'arrivo dei soccorsi, è stato contattato il 118 in videochiamata, consentendo agli operatori di verificare che il bambino respirasse autonomamente.

Sul posto sono intanto intervenuti l'ambulanza di Trino e l'elisoccorso di Alessandria. Dopo le prime cure praticate nell'immediatezza, il bambino, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza ed era cosciente, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Alessandria per gli accertamenti del caso.