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Cronaca | 03 luglio 2026, 07:58

Finisce sott'acqua e perde i sensi: momenti di paura per un bimbo

Il piccolo, 6 anni appena, è stato poi trasportato in ospedale ad Alessandria

Finisce sott'acqua e perde i sensi: momenti di paura per un bimbo

Momenti di paura, nel pomeriggio di giovedì al parco acquatico di Livorno Ferraris. Un bambino di 6 anni è stato soccorso dopo essere finito sott'acqua nella piscina.
L'allarme è scattato intorno alle 16.30 quando il piccolo è stato riportato in superficie privo di coscienza. In attesa dell'arrivo dei soccorsi, è stato contattato il 118 in videochiamata, consentendo agli operatori di verificare che il bambino respirasse autonomamente.
Sul posto sono intanto intervenuti l'ambulanza di Trino e l'elisoccorso di Alessandria. Dopo le prime cure praticate nell'immediatezza, il bambino, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza ed era cosciente, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Alessandria per gli accertamenti del caso.

redaz

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