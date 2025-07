Il Sindacato Inquilini: «Lavori sospesi e degrado: cambio di passo sulla gestione delle case Atc di Vercelli»

Un piano urgente per la manutenzione degli alloggi Atc di Vercelli e la rapida conclusione dei cantieri aperti, a partire da quello sulle palazzine di via Natale Palli i cui residenti «per la terza estate, sono costretti a vivere con le finestre chiuse, senza terrazzini e senza poter far circolare l'aria». A chiedere un cambio di passo nella gestione degli stabili di edilizia residenziale pubblica, è il Sunia, Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari.

«La situazione sociale e abitativa che si sta oramai delineando in Vercelli, nelle zone di via Palli, via Arles, corso Salamano e altre, danno il quadro in cui versano interi stabili, nei quali vivono molti assegnatari, le cui carenze di manutenzioni sono evidenti e ben visibili, a ciò aggiungendo spesso il degrado generale di tante e troppe aree comuni. Purtroppo tanti e troppi anni di mancati investimenti con la conseguenza assenza di interventi manutentivi hanno portato gli immobili ad un degrado alquanto significativo e ben constatabile».

Sunia ricorda di essere più volte intervenuto chiedendo attraverso gli incontri istituzionali con l’Amministrazione di Vercelli, il ripristino di condizioni di vita dignitose. «Troppe, a nostro giudizio, le assenze da parte delle istituzioni e la scarsa attenzione verso le politiche abitative che necessitano più che mai maggiori soluzioni strutturali e massicci interventi per rendere gli immobili più consoni alle esigenze degli assegnatari. Chiediamo ad Atc Piemonte Nord e al Comune di Vercelli, di farsi parte attiva per il recupero dei moltissimi immobili attualmente chiusi per scarsità di manutenzioni che aiuterebbero molte famiglie in attesa ad ottenere l’ assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata».

Al Comune di Vercelli, che ha in capo il cantiere, viene chiesto « di farsi parte attiva affinché condividendo le nostre richieste e proposte si intervenga per concludere in tempi brevi tutti i lavori in sospeso in via Palli, procedendo all’ attuazione del programma ordinario e straordinario degli interventi manutentivi stabiliti. Più in generale preoccupa ed è necessario intervenire su moltissimi stabili di ATC Piemonte Nord e del Comune di Vercelli con un piano urgente per il recupero degli immobili attualmente non assegnabili e per eseguire notevoli interventi manutentivi sugli stabili in genere, che troppo spesso presentano degradi spesso dovuti a scarse manutenzioni».

Infine, Sunia chiede un urgente intervento da parte dell’assessore regionale Maurizio Marrone e del presidente della Regione Alberto Cirio «affinchè vengano disposti con massicci finanziamenti per recuperare lo stato di degrado del territorio vercellese, ben lieti di ospitarli per far loro constatare di persona, la situazione sopra descritta».