A fuoco i boschi di Saliceto di Cravagliana

Mezzo di soccorso al lavoro, dalle 12 di lunedì, per un incendio divampato nei boschi sopra la frazione Saliceto di Cravagliana, in Val Mastallone. Al lavoro la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia, due elicotteri dell' AIB Regionale che stanno sorvolando l'area interessata dal rogo e il personale Aib.

L'incendio, che per la seconda volta in pochi mesi coinvolge boschi nel Comune di Cravagliana, è scoppiato in una zona impervia, difficile da raggiungere: una vasta colonna di fumo ha avvolto l'area mentre l'odore di buciato si è fatto sentire anche a chilometri di distanza.