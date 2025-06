Il fuoco mette a rischio alcune arnie

Un incendio ha messo a rischio, nella zona di Bogo d'Ale, alcune arnie. E' nel tardo pomeriggio di domenica, intorno alle 19, e solo l'intervento dei Vigili del Fuoco, di ritorno da un altro intervento, ha evitato conseguenze più gravi. Il personale del distaccamento volontario di Santhià, dirottato da un altro intervento, si è recato in via Comuna dove erano state segnalate sterpaglie e vegetazione in fiamme.

L' incendio è stato estinto prima che si propagasse alle arnie e alle aree adiacenti; poi la zona è stata messa in sicurezza. Sul posto anche i Carabinieri, il sindaco e i volontari AiB dello stesso comune.