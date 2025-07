Addio ad Antonio Gobbato, imprenditore nel settore bar colonna di Confesercenti

Il mondo del commercio e Confesercenti dicono addio ad Antonio Gobbato, storica figura di imprenditore del settore beverage e colonna portante dell’associazione per oltre quarant’anni.

Classe 1955, è stato tiolare di diversi locali in città: dal Bar English al Bar Italia, fino a Fabrika, hamburgeria realizzata nell'ex Marchesi. Negli ultimi tempi era spesso impegnato al Circolino dell'Isola.

Già presidente e ora presidente vicario di Confesercenti, nonché figura di riferimento nel sindacato dei pubblici esercizi a livello locale e nazionale, aveva sempre sostenuto la crescita delle piccole e medie imprese e la formazione dei giovani imprenditori. «Ha coltivato con passione la vocazione per la piccola impresa commerciale. Il suo stile, fatto di ascolto e concretezza, rimarrà l’esempio perfetto di quanto possa contare, per un territorio, un’associazione vicina alle esigenze delle proprie imprese», ricordano da Confesercenti.

«La sua saggezza, la sua disponibilità e la capacità di mediare in ogni contesto rimarranno un’eredità insostituibile» dice Grazia Miriam Leone, presidente provinciale dell'Associazione di categoria. «In lui abbiamo sempre trovato un punto di riferimento. La sua visione strategica e la sua umanità hanno fatto crescere non solo le aziende, ma l’intero tessuto sociale di Vercelli», aggiunge il direttore di Confesercenti Vercelli, Germana Fiorentino.

Il rosario sarà recitato venerdì 4 luglio alle ore 17.30 a Vercelli nella chiesa di Santa Maria Maggiore mentre i funerali si svolgeranno sabato 5 luglio alle ore 10.30 in Duomo. Gobbato lascia il figlio Luca, il fratello Cosimo, la sorella Annamaria e l'affezionata Nadia.