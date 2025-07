Lotta alle zanzare, al via i trattamenti larvicidi

Con un investimento di 30.000 euro, il Comune di Vercelli conferma il proprio impegno concreto nella lotta alle zanzare, mettendo in campo una serie di interventi che prendono il via entro la prossima settimana e proseguiranno fino a ottobre.

A presentare il piano operativo è stato, giovedì 3 luglio, in Sala Giunta, durante una conferenza stampa l’assessore all’Ambiente Antonio Prencipe.

«Quella contro le zanzare – ha spiegato Prencipe – è un’attività che vede ogni anno un investimento di 30.000 euro e che prevede, tra gli altri interventi, un ciclo di quattro o cinque interventi larvicidi in città, il primo dei quali partirà entro la prossima settimana e che proseguiranno fino all’autunno, così da colpire anche l’ultima generazione stagionale di zanzare».

Gli interventi si concentrano in particolare su caditoie stradali, bocche di lupo e tombini, dove si annidano le larve delle zanzare. A supporto di queste attività, l’Amministrazione collabora con IPLA (Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente), che si occupa anche di prevenzione e monitoraggio attivo attraverso trappole distribuite sul territorio comunale.

«L’obiettivo – ha proseguito l’assessore – è lavorare sulla fase larvale, la più efficace da colpire per evitare il proliferare degli insetti. È però fondamentale il coinvolgimento dei cittadini: i ristagni nei sottovasi, nei giardini e negli orti privati rappresentano un pericolo spesso sottovalutato. Solo con una collaborazione responsabile possiamo contenere il problema». Sul sito del Comune sono disponibili infografiche e indicazioni pratiche per adottare comportamenti corretti in ambito domestico.

Dal punto di vista tecnico, Michele Massone di IPLA ha illustrato l’importanza del lavoro di prevenzione: «Il nostro progetto punta proprio a interventi larvicidi nelle aree urbane, dove almeno due terzi dei focolai, però, si trovano in proprietà private. Il monitoraggio continuo ci consente di valutare l’andamento stagionale e, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico, analizziamo campioni per garantire anche un controllo sanitario delle specie presenti».