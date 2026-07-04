Robbio, minaccia la direttrice del centro di accoglienza

I Carabinieri della stazione di Robbio Lomellina hanno denunciato a piede libero un cittadino straniero 29enne, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti, ritenuto responsabile dei reati di minacce e di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

L’intervento dei Carabinieri, avvenuto presso un locale Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS), è scaturito da una segnalazione giunta al NUE 112 dalla direttrice della struttura, minacciata poco prima dal 29enne, in passato ospite del centro. Il soggetto si era allontanato prima dell’arrivo della pattuglia. I Carabinieri, giunti sul posto e acquisita la descrizione dell’uomo, hanno avviato immediate ricerche, riuscendo a rintracciarlo e bloccarlo nelle vicinanze della struttura.

La Prefettura di Pavia, valutata l’irregolarità del cittadino straniero sul territorio nazionale, ha emesso nei suoi confronti decreto di espulsione dal territorio nazionale con contestuale accompagnamento presso il Centro per Rimpatri (CPR) di Gradisca di Isonzo (GO).

Il 29enne è stato preso in carico dal personale preposto del CPR per le successive procedure di rimpatrio.