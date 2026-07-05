Val Mastallone, altra giornata di battaglia contro il fuoco

E' tornata transitabile, a senso unico alternato, la sp 9 della Val Mastallone, chiusa, nella serata di ieri, dopo l'abitato di Cravagliana per consentire i lavori di messa in sicurezza dopo un distacco di parte della parete rocciosa. Sulla strada, per tutto il giorno, hanno lavorato i mezzi anticendio al lavoro da giorni, senza sosta, per fronteggiare il vasto rogo che, da lunedì scorso, è divampato sopa Saliceto.

Canadair ed elicotteri sorvolano in continuazione l'area scaricando acqua, ma il vento, il fondo secco e la particolare conformazione della zona interessata dal rogo rendono molto complesse tutte le operazioni.

«Grazie ai sindaci dei comuni interessati e ai Carabinieri forestali, si sta procedendo con ordinanze specifiche per l’abbattimento arbustivo, al fine di creare barriere ed evitare l’avanzamento dell’incendio verso le zone abitate», precisa una nota della Provincia, nella quale si ringraziano Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, AIB e tutti volontari per il lavoro incessante di questi giorni.