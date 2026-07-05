La lotta contro il fuoco non si ferma, ancora critica la situazione in Val Mastallone - video

Altra giornata di lavoro per il sistema piemontese di Vigili del Fuoco e Aib, impegnati su molteplici fronti nel contrasto a diversi incendi divampati sul territorio. Molto difficile la situazione tra Valsesia e Val Mastallone, dove la Provincia ha nuovamente disposto la temporanea chiusura al traffico della Sp 9 dopo l'abitato di Cravagliana per consentire di intervenire più efficacemente sull’incendio che si sta espandendo in località Molino. L'incendio, che da cinque giorni sta divorando la vegetazione in un'area impervia, prevalentemente di superficie, viene tenuto lontano dai centri abitati di Nosuggia e Molino: su posto operano un canadair e il Dos di Vercelli; è inoltre previsto l'arrivo di un ulteriore canadair. Altri fronti interessano Fervento, in val Sermenza, dov'è scoppiato un incendio in zona di cresta. La situazione appare al momento sotto controllo ed è costantemente monitorata; sono previste ulteriori verifiche nel corso della serata; l'area tra Cervatto e Fobello dove un incendio radente interessa un bosco di abeti, con un fronte di circa 600 metri ai margini del Parco della Valsesia. «Il centro abitato più vicino dista circa un chilometro e, al momento, non sussistono minacce immediate», spiega una nota del comando regionale dei Vigili del Fuoco. È operativo un canadair con il coordinamento del Dos di Vercelli. Sopra Varallo, in zona Res, è operativo un elicottero regionale con il coordinamento del Dos.

Altri roghi sono segnalati in Ossola e nel torinese.

L’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi sottolinea: «In queste ore il Piemonte sta affrontando numerosi fronti di incendio e la macchina della Protezione civile sta dimostrando ancora una volta grande capacità di coordinamento e di risposta. Voglio ringraziare i Vigili del Fuoco, il Corpo AIB Piemonte, i direttori delle operazioni di spegnimento, i volontari, il personale della Sala Operativa Unificata Permanente, gli equipaggi della flotta aerea dello Stato e della Regione e tutti coloro che stanno operando senza sosta per contenere i roghi e tutelare il territorio. Il lavoro di squadra tra istituzioni, strutture operative e volontari rappresenta il punto di forza del nostro sistema. Rivolgo inoltre un appello ai cittadini affinché adottino la massima prudenza: in questa fase, ogni comportamento responsabile può contribuire a prevenire nuovi incendi e a facilitare il lavoro di chi è impegnato sul campo».

Sul fronte aereo, in coordinamento con il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile, sono attualmente impiegati i canadair e l'elicottero Drago del Reparto Volo di Caselle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché due elicotteri della flotta regionale AIB. I mezzi si alternano regolarmente sui diversi scenari operativi anche per consentire le necessarie operazioni di rifornimento e l'avvicendamento degli equipaggi, assicurando la continuità degli interventi sotto la direzione dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) dei Vigili del Fuoco che sono affiancati dai Coordinatori operativi delle squadre formate dai volontari del Corpo AIB Piemonte (COAIB).

Tutte le attività operative sono costantemente monitorate e dirette dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco competenti, con l'impiego di squadre di terra permanenti e volontarie del Corpo Nazionale e di numerose squadre di volontari del Corpo AIB Piemonte, garantendo una risposta operativa coordinata, tempestiva e capillare.

Le attività di spegnimento e di monitoraggio proseguiranno per tutta la giornata, con un costante adeguamento del dispositivo operativo in funzione dell'evoluzione dei singoli scenari.

Al momento non si registrano criticità per la popolazione né per gli insediamenti. il sistema di protezione civile regionale del Piemonte, con i Direttori delle Operazioni di Spegnimento, unitamente ai Coordinatori Operativi dei volontari del Corpo AIB Piemonte, mantengono un costante raccordo con i sindaci dei Comuni interessati per l'attuazione delle misure di protezione civile, comprese quelle relative alla viabilità e all'informazione della popolazione.