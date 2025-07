Vandalizzata la sede della Lega

Atto vandalico, nella notte, contro la sede della Lega di Vercelli. Sulla saracinesca del locale di corso Fiume è comparsa la scritta «Pagherai tutto», suscitando l'immediato sdegno del segretario cittadino, Gian Carlo Locarni, che chiede una rapida individuazione dell'autore del gesto.

«Condanno l’atto vandalico ai danni della sede di Lega Salvini Piemonte di Vercelli ed esprimo il mio sdegno per la facciata imbrattata da scritte

offensive: un gesto di pura codardia e ignoranza», scrive Locarni in una nota diffusa attraverso i social. «Chi agisce nell’ombra, senza il coraggio del confronto, non merita rispetto e sicuramente le sue idee valgono poco. Chiediamo alle autorità di individuare i responsabili e punire questo atto inaccettabile».

Non è la prima volta che la sede del partito finisce nel mirino dei vandali: nel 2023 erano state scritte no vax a comparire su muro e serranda del palazzo.