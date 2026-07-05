Ragazzina in difficoltà nelle acque del fiume Sesia: padre e zio annegano nel tentativo di soccorrerla

Due uomini hanno perso la vita, nel pomeriggio di domenica, nel tratto del fiume Sesia che separa Romagnano da Gattinara, in una zona compresa tra il cosiddetto "ponte di ferro", il ponte della linea ferroviaria Santhià - Arona, e il ponte carrozzabile.

Una tragedia che si è consumata sotto gli occhi di decine di persone che avevano deciso di trascorrere il pomeriggio nelle spiaggette lungo il fiume. Secondo una prima ricostruzione le due vittime erano il padre e lo zio di una ragazzina che, dopo essere entrata in acqua, si sarebbe trovara in difficoltà nel tornare a riva. I due uomini si sarebbero perciò immersi a loro volta nel fiume per soccorrerla, ma qualcosa è andato storto. Improvvisamente sono finiti sott'acqua. Le richieste di aiuto della moglie di uno dei due, hanno attirato l'attenzione di altri bagnanti: qualcuno ha allertato il 118 e due giovani si sono subito buttati in acqua, purtroppo inutilmente.

«Abbiamo provato di tutto io e un altro ragazzo, ma è stato troppo tardi il nostro intervento - è la testimonianza affidata ai social da parte di un soccorritore -. Siamo riusciti a tirarli fuori, ma erano da troppo tempo sott’acqua. Abbiamo provato a rianimarli, ma niente». La ragazzina, invece, è poi stata messa in salvo: sul posto i Vigili del Fuoco sono intervenuti con un elicottero, atterrato direttamete su uno degli isoloni di sabbia. La ragazzina, così come la madre, in stato di shock, sono poi state portate in ospedale.

Le indagini sulla vicenda sono affidate ai Carabinieri della Stazione di Romagnano Sesia.