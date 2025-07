Villarboit, danni per la caduta di un albero

E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, a Villarboit, per lo sgombero di piante che, candendo, hanno abbattuto anche un palo delle telecomunicazioni.

Sabato mattina la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento Volontario di Santhià è intervenuta in via Falletti di Barolo, di fronte al cimitero, e in via Gugliemo Marconi: la squadra ha provveduto a rimuovere tronchi e ramaglie e a mettere in sicurezza un palo delle telecomunicazioni e un albero che ingombravano la sede stradale. A seguire gli interventi anche il sindaco del paese, presente per un sopralluogo.

Non si segnalano feriti.