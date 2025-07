Passeggiando tra musica e sapori: Vercelli si prepara alla Notte Bianca

Vercelli si prepara alla Notte Bianca – White Ascom Night, organizzata da Ascom Confcommercio Vercelli e Comune di Vercelli. Sabato 5 luglio a partire dalle ore 18,, aperitivi, apericena e a seguire cene nei bar, ristoranti e pubblici esercizi in genere della città, molti negozi aperti anche in orario serale e alcuni con bancarella all’esterno….ma non solo…

Piazza Cavour ospiterà, fino a mezzanotte il palco con Djset a cura di Broken Egg. Apericena e Cocktail al Portico 4 di Piazza Cavour mentre in via dei Mercati pasta n’casciata siciliana e panino con salsiccia di Bra e Toma della Giuncà di Fobello alla Salsamenteria con musica dal vivo con Lucrezia Bosso. Ancora Piazza Cavour pizza e non solo con Real Piper, in via Cavour la roulotte fluid con cocktail a cura della Torteria e Vicolo Schilke con le sue birre in Corso Libertà angolo Via Cavour.

In piazza Palazzo Vecchio Dj Cavi al Bar Morgan con degustazione di arrosticini di pecora e carne alla griglia. In piazza Massimo d’Azeglio Illusion Wine Cafè e Macelleria Storelli con aperitivo piemontese e Pepe Dj. In via Palazzo di Città al Bar Punto Zero, in collaborazione con Lilith, finger food, bibite e musica dal vivo con i Reparto Numero 6. Via Nigra e Via Fratelli Bandiera shopping serale e musica con Rice Jazz Duo.

In corso Libertà, aperitivi, cocktail e musica con Dj Cristian da Giudicami e Bar Glamour, teglia romana, focaccia barese e musica dal vivo da Pizzeria Pupetta e Patty Hamburgeria con Puddy Rock mentre il Bijoux Cafè propone aperitivi, cocktail con DJ Hjerros. In viale Garibaldi il Bar Principe propone musica dal vivo con "Come passa il tempo" e Pizza e Pasta piano bar.

Via San Paolo tutti i negozi (Violante, Da Tommy, la Boutique del Benessere, Il Chicco, Coltelleria Ramagni, Laboratorio Orafo Zorgno) e le attività (La Terrazza e Casa Bona) della via coinvolti in un evento musica con Trio Diferente e Velivolvolanti e food con Bijoux Cafè, Vicolo Schilke e Osteria Barabin. In Piazza Zumaglini Dj Andrea Nigro e apericena e cocktail della casa al Coffee Club.

Vibe bar in piazza Paietta cocktail e stuzzichini. In Via Gioberti, da Melty Cocktail Club, aperitivi, piadine, toast, pinse e dj set con dj Suresh. In via Cima Dodici da BSA Beer Club musica dal vivo con “Love hate love" e dj set con Junta e Tosses mentre da Gelatomania in corso Abbiate musica dal vivo con Davide e Rino.