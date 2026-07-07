Scoperta un'autofficina abusiva in un magazzino dismesso

Aveva trasformato un magazzino dismesso nella zona industriale della città in un'autofficina abusiva nella quale impiegava, in nero, due operai. Nei giorni scorsi, operatori della Sezione Polizia Stradale di Vercelli e del Distaccamento Polizia Stradale di Varallo, insieme al personale della Questura - Divisione P.A.S. e al personale qualificato di Arpa Piemonte, ha proceduto a effettuare un controllo in un’ex aerea produttiva della città di Vercelli, ove era stata segnalata la presenza di un’attività di autoriparazione abusiva.

All'arrivo, gli operatori hanno constatato che all’interno dell’area vi era un locale adibito a magazzino, attrezzato come una vera e propria autofficina, con un ponte sollevatore, corredato di banchi da lavoro e ricco di attrezzature per lo svolgimento delle attività di autoriparazione, erano presenti diverse autovetture in fase di riparazione.

Si è proceduto pertanto all’identificazione di tre soggetti che, al momento dell’arrivo degli agenti, stavano svolgendo attività di autoriparazioni sulle vetture presenti.

In particolare, uno di loro, qualificatosi come titolare dell’attività, è stato sanzionato per la violazione dell’art. 10 L. 122/92, in quanto esercitava abusivamente la professione di autoriparatore, nonché ai sensi dell’art. 258 c. 4 D.Lgs. 152/2006, per la totale assenza della compilazione obbligatoria del formulario di identificazione dei rifiuti ai fini della loro tracciabilità, oltre ad essergli intimato di provvedere a smaltire i rifiuti custoditi in officina secondo le modalità prevista dalla legge.

Gli alri due uomini sono risultati privi di contratto di lavoro, con conseguente segnalazione all’Ispettorato del Lavoro, che nei giorni successivi ha adottato i provvedimenti e le sanzioni di specifica competenza.

L’intervento degli agenti conferma il ruolo fondamentale della specialità della Polizia Stradale nell’ambito dei controlli amministrativi, finalizzati ad arginare il fenomeno dell’incidentalità derivante dal mancato rispetto degli obblighi inerenti alla corretta manutenzione dei veicoli, oltre che alla tutela della collettività e delle normative ambientali legate ai conferimenti di rifiuti pericolosi.

