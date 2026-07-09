Incidente sulla sp30, auto finisce in risaia

Ha perso il controllo dell'auto uscendo di strada e finendo la propria corsa in una risaia. Incidente, nella notte tra l' 8 e il 9 luglio sulla Sp30 all'incrocio con la provinciale 86 in direzione Bianzè, poco lontano dalla frazione Lachelle. L'allarme è scattato intorno a mezzanotte e mezza: per i soccorsi è stata mobilitata la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Volontario di Trino. All'arrivo, il personale ha trovato una vettura che, in prossimità di una curva, ha terminato il suo percorso all'interno di una risaia. I Vigili del Fuoco hanno aiutato il conducente, apparentemente illeso, a uscire dall'abitacolo e si son poi occupati della messa in sicurezza dell'area. L'uomo è stato poi affidato ai sanitari del 118 di Vercelli mentre i Carabinieri della Stazione di Stroppiana si sono occupati degli accertamenti di rito.