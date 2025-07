Lilt: volontarie in pista durante l'Alpàa

Anche quest’anno la Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, attraverso i tre Fiduciariati di Borgosesia, Quarona e Varallo, retti da Rosanna Prosino, Maria Rosa Bergero, e Antonietta De Simone, con la collaborazione attiva di una trentina di volontarie, in occasione dell’Alpàa ha affittato un locale nella centralissima via Umberto, allestendolo come un salotto in cui, in occasione dell’Alpàa, saranno esposti abiti, scarpe, collane, accessori di abbigliamento, ceduti in cambio di un’offerta alla Lilt, per finanziare il progetto per una campagna di ecografie mammarie gratuite per donne di età compresa tra i trenta ed i quarantacinque anni, fascia d’età non compresa nello screening Prevenzione Serena.

Il titolo scelto per il progetto è: Riusi-amo, perché tutto il materiale esposto proviene da socie Lilt, o da persone generose che condividono il progetto e hanno messo a disposizione abiti, borse, bigiotteria che erano nell’armadio per dar loro una “seconda vita”. Nella cultura dello sviluppo sostenibile, la circolarità è fondamentale, per non incrementare il cumulo dei rifiuti e per offrire a tutte le persone la possibilità di possedere dei capi importanti, facendo un’offerta finalizzata alla prevenzione.

Durante le serate dell’Alpàa sarà illustrato il progetto e verranno raccolte le adesioni delle donne interessate a fare ecografie di controllo: ricordiamo a tutti che la prevenzione è fondamentale.