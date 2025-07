Costi troppo elevati: la Pfv deve rinunciare al campionato di serie B

Dopo attente valutazioni i dirigenti della PFV hanno dovuto prendere una decisone dolorosa, nella speranza che si possa fare oggi un passo indietro per poterne fare due in avanti domani. «La decisione consiste nelle rinuncia a disputare il campionato di serie B nella stagione sportiva 2025/26 - spiegano dalla società -. I motivi di questa scelta sono meramente economici e dovuti essenzialmente a queste situazioni: la FIP ha deciso di estendere dall’entrante stagione sportiva anche alle società di B femminile l’obbligo di corrispondere i premi annuali di addestramento (NAS) per tutte quelle giocatrici tesserate “senior” il cui primo tesseramento sia stato effettuato da altra società negli anni precedenti. L’importo del premio è fissato in 500 euro per ciascuna giocatrice tesserata. Poiché la PFV dovrebbe tesserare un buon numero di queste giocatrici, nonostante giochino (alcune) a Vercelli sin dalle categorie giovanili, l’esborso diventa pesante e – al momento – non ci sarebbe la necessaria copertura finanziaria. A ciò si deve aggiungere il sensibile aumento, nella prossima stagione sportiva, delle tariffe comunali per l’utilizzo delle palestre per gare e allenamenti. La necessità di destinare parte delle risorse societarie a far fronte a detto aumento, induce la società a tentare di ridurre le spese ove possibile. Analogamente anche la FIP ha preannunciato sensibili aumenti delle tasse gara ed oneri vari a carico delle società affiliate nella prossima stagione. Inoltre La serie B 2025/26 vedrebbe ai nastri di partenza nel 2025/26 almeno 4 squadre liguri, con conseguente aumento dei costi di trasferta per la disputa del campionato».

Una situazione che non è possibile affrontare con risorse e sponsor della società. «Essendo le disponibilità economiche del sodalizio vercellese non suscettibili di cospicui aumenti in grado di pareggiare quanto sovra, potendo il sodalizio vercellese contare sull’aiuto di imprenditori, enti ed amici che la sostengono ogni anno, oltre che su limitate risorse proprie, ma non oltre, è stato doveroso ridimensionare le spese, rinunciando alla serie B, sia pur a malincuore - prosegue la nota -. Peraltro continua l’impegno della società vercellese sia a livello di Serie C che in ambito giovanile, dove quest’anno schiererà nuovamente quattro formazioni, nell’intento di promuovere il più possibile la maturazione delle giovani e giovanissime ed il loro inserimento in prima squadra a breve termine».

I campionati regionali senior e giovanili ai quali la PFV iscriverà una propria squadra saranno i seguenti:

Serie C: il gruppo dovrebbe essere (salvo imprevisti estivi) quello dello scorso anno, con alcune defezioni ed alcuni inserimenti di giovani, e sarà affidato al confermatissimo Davide Simone, protagonista con le ragazze del brillante esito del campionato 2024725, affiancato dallo storico quanto preziosissimo vice Andrea Congointi.

Under 13: affidate al tecnico Luca “Bumbus” Colombi che avrà a disposizione il gruppo della atlete del 2013 che lo scorso anno bene ha fatto nel Trofeo Esordienti.

Under 14: affidate a Davide Simone, allenatore anche della prima squadra, che porterà avanti il discorso tecnico con le giovani della classe 2012, in cui potranno essere inserite anche le giocatrici del 2013, a seconda delle esigenze;



Under 17: affidate al “rientrante” Gabriele Bendazzi, che ha accettato di riprendere la sua collaborazione con la società e dovrà curarne la maturazione in vista del loro inserimento nel gruppo “senior”. Sarà affiancato da Fabio Corino, che ha già contribuito fattivamente nella scorsa stagione nel ruolo di assistente. Le ragazze saranno quelle delle classi 2010/2011, ma all’occorrenza nel gruppo potranno essere inserite anche giocatrici del 2009, se necessario, poiché ancora rientranti per età nella categoria.

Under 19: affidate alla “new entry” Michele Fioretti, di Casale, di cui si dirà a parte.

Il gruppo sarà composto da alcune ragazze del 2007, il nucleo centrale del 2008, ed il gruppo delle 2009, a costituire un unico team che starà a ridosso della formazione di serie C, della quale faranno parte integrante anche le Under 19.

Questi, allo stato, i programmi della società «che mira a costituire una solida base alle spalle della prima squadra, per poter effettuare in essa inserimenti graduali di atlete del proprio vivaio e consentire una prospettiva a lungo termine per tutta l’attività del sodalizio».