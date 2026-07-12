Borgo d'Ale e Cavaglià piangono Christian Andorno, morto a 43 anni

Due comunità sono in lutto per la morte di Christian Andorno, centauro di 43 anni, originario di Borgo d'Ale ma ora residente a Cavaglià.

Lo schianto costato la vita ad Andorno è avvenuto poco prima delle 2,30 delle notte tra venerdì e sabato. In sella alla sua Harley-Davidson l'uomo stava percorrendo la provinciale 593 tra Borgo d'Ale e Alice Castello, diretto verso casa dopo una serata trascorsa alla festa delle Pesche di Borgo d'Ale. Per cause al vaglio dei Carabinieri della stazione di Livorno Ferraris, l'uomo si è scontrato con una Bmw su cui viaggiavano quattro giovanissimi: un 23enne di Crescentino, che era al volante e che è stato trasportato in ospedale in codice verde, due 20enni e una ragazza di 17 anni illesi.

Dopo l'impatto, violentissimo, i soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili per Andorno: il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del centauro mentre i Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire dinamica e responsabilità. Moltissimi gli amici che, sui social, hanno commentato con sgomento la notizia. L'uomo, molto noto in entrambi i paesi, lascia la compagna e la mamma, Laura, conosciutissima titolare di un bar a Borgo d'Ale.