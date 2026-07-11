Rami pericolanti in corso Gastaldi: il vento crea problemi

E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, nella serata di venerdì, per effettuare la messa in sicurezza di rami pericolanti, spezzati dal vento che, per qualche ora, ha portato un po' di frescura in città. Poco dopo le 19,15 la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli è intervenuta in corso Gastaldi nei pressi della Stazione dei pullman dove erano state segnalate alcune criticità.

Una volta sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco si è occupata del taglio di rami pericolanti e della messa in sicurezza dell'area pedonale e stradale.

Gli agenti della Polizia Locale si sono occupati della gestione della viabilità,