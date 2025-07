Asfaltature al via: si parte dal rione Cappuccini

Sono iniziate, lunedì 14 luglio, le opere di asfaltatura al rione Cappuccini di Vercelli. Si concluderanno nel giro di una settimana, salvo avverse condizioni climatiche. Gli interventi riguardano, fra gli altri, in corso Giovanni Paolo II, via Thaon de Revel, via Prarolo, via Castigliano, via Necco, via Carengo, via Lamarmora e via del Vezzolano.

Il piano di ripristino è stato siglato fra il Comune di Vercelli e Tim. Secondo il crono-programma, presentato da Fibercop (la ditta incaricata dall’azienda di telecomunicazioni), termineranno entro ferragosto 2025. «L’accordo con Tim è un ottimo risultato che non si vedeva da molto tempo e che permetterà di asfaltare strade restituendo quindi sicurezza e decoro» dice l’assessore alla Viabilità, Paolo Campominosi, che aggiunge: «La nostra Amministrazione continua a lavorare per dare ai vercellesi risposte concrete».

Gli interventi riguarderanno anche il rione Isola (via Trieste, via Polonia e via Egitto), l’area dell’ospedale Sant’Andrea (via Paggi, via Fulvio Testi) così come il centro (via Dante, vicolo San Salvatore e via Duchessa Jolanda) senza dimenticare corso Italia. «Negli ultimi 10 anni le strade sono state trascurate, causando i disagi che oggi tutti noi vediamo e tutti noi subiamo. Ora - conclude Campominosi - con il piano di asfaltature del Comune e gli interventi di ripristino da parte di ASM e TIM, cominciamo a risolvere concretamente i problemi. Intanto abbiamo avviato la procedura per sanzionare Vodafone».