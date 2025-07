Rifiuti abbandonati: 18 sanzioni in pochi giorni

Sono 18 le sanzioni, emesse in questi ultimi giorni dagli agenti della Polizia Locale, contro altrettante persone che abbandonano i rifiuti a Vercelli. Sono anche in corso ulteriori accertamenti fra cui l’importante discarica rinvenuta lungo le sponde del fiume Sesia. E poi: arriveranno nuove telecamere mobili e maggiormente performanti per una vera e propria “lotta senza quartiere”. «Continuiamo il lavoro per salvaguardare Vercelli dagli incivili che, probabilmente, la amano poco o nulla. Non ci fermeremo assolutamente in questo periodo di vacanze - assicura l’assessore all’Ambiente, Antonio Prencipe -. Ci sono telecamere già piazzate sul territorio cittadino e altre mobili, maggiormente performanti, sono in arrivo». Una di questa - per la quale il Comune ha investito 10.000 euro - è già operativa, ha ottenuto importanti riscontri ed è pronta a stanare altri incivili in diversi quartieri periferici della città».

Un impegno sanzionatorio che ha già portato a qualche risultato. «Da quando si è insediata quest’Amministrazione, guidata dal sindaco Roberto Scheda, gli abbandoni sono diminuiti del 50% - dice Prencipe -. Ciò nonostante, ci sono ancora piccole sacche che compiono queste opere criminose. Come non si fermano loro, non ci fermiamo noi. Puntiamo, infatti, a incrementare gli occhi elettronici e a diminuire queste esecrabili attività».

Le sanzioni sono state elevate per abbandoni in via Morosone, via Martiri del Kiwu, via Mella, via Restano, corso Papa Giovanni, corso Fiume, via Morsone, via Monfalcone e via Doninzetti.

«Ringrazio gli agenti della Polizia Locale che si impegnano con costanza nel lavoro - conclude Prencipe -: l’obiettivo è dissuadere i cittadini da queste attività. Un ringraziamento va anche ad Asm per la collaborazione proficua sia nell’individuare i siti per gli accertamenti sia nella solerzia nel rimuovere i rifiuti abbandonati a Vercelli».