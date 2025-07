Ritrovato senza vita il runner disperso in montagna

Conclusione drammatica per le ricerche di Luca Colombo, il 45enne di Valduggia del quale si erano perse le tracce domenica, quando aveva raggiunto il comune di Alto Sermenza per un allenamento sui sentieri della zona.

Il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato nel pomeriggio, ad alta quota, a poca distanza dal sentiero che conduce verso il Tagliaferro. A causare il decesso, con ogni probabilità, le conseguenze di una caduta: la salma è stata recuperata dal personale impegnato, fin dalla serata di domenica, nelle operazioni di soccorso che hanno raggiunto la zona a bordo dell'elicottero dei Vigili del Fuoco.

Per tutto il giorno, attorno all'Unità di Comando Locale posizionata nei pressi di Rima, si sono sviluppate le ricerche cui hanno partecipato il personale di Vercelli e Varallo dei Vigili del Fuoco, operando da terra con il supporto di operatori specializzati nell'utilizzo dei droni; di soccorritori cinofili e dell'elicottero. Alle ricerche ha partecipato inoltre personale del Soccorso Alpino Guardia di Finanza, anch'essi con un'unità cinofila, personale del soccorso alpino CNSAS e personale dell'Arma dei Carabinieri.

Inutili, purtroppo, anche gli appelli lanciati attraverso i social dagli amici di Colombo: tutti, fino all'ultimo, hanno sperato che l'uomo potesse essere ritrovato in vita. E ora non riescono a darsi pace per questa tragedia.