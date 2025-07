Via Lullo, paura per una fuga di gas

Momenti di preoccuapazione, nel tardo pomeriggio di lunedì, in via Lullo. Intorno alle ore 18,30 la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli è intervenuta in via Raimondo Lullo per la presenza di un forte odore di gas. La squadra dei Vigili del fuoco con l'ausilio di una con l'autoscala ha avuto l'accesso a una abitazione al terzo piano entrando dal balcone. All'interno è stata rilevata una forte presenza di gas che il personale, una volta entrato, ha provveduto a disperdere, aerando l'abitazione per la messa in sicurezza dello scenario di intervento.

Non si segnalano feriti: sul posto, comunque, erano presenti anche i sanitari.