Ubriaco e violento, molesta i passanti e aggredisce i poliziotti

Ha passato la notte nelle camere di sicurezza della Questura dopo che, in preda ai fumi dell'alcol, aveva molestato i passanti e aggredito violentemente i poliziotti intervenuti, brandendo anche oggetti a guisa di arma. Nei giorni scorsi, l’equipaggio della Squadra Volante della Questura di Vercelli è stato impegnato in un concitato intervento, originato in piazza Cavour e proseguito in una via poco distante, conclusosi con l’arresto in flagranza di reato di un soggetto di origine ecuadoregna.

Intorno alla mezzanotte, nella zona di piazza Cavour, veniva segnalata la presenza di un uomo che, brandendo tra le mani un oggetto non meglio definito, molestava clienti e passanti, per poi dileguarsi nelle strade limitrofe, prima dell’arrivo della volante.

Pochi minuti dopo, giungeva un’altra segnalazione, durante la quale, una donna richiedeva l’invio di una pattuglia al proprio domicilio, per la presenza di un residente del proprio stabile, che, in stato di alterazione psico-fisica, la ingiuriava e minacciava senza alcun motivo, citofonandole insistentemente. Gli agenti, giunti pochi attimi dopo sul posto, rintracciavano il soggetto, il quale, fin da subito, si mostrava insofferente al controllo e, falliti i primi tentativi di mediazione, dava in escandescenza, aggredendo violentemente gli stessi.

Gli operatori lo contenevano e assicuravano a fatica e, nell’azione violenta, riportavano lesioni personali, guaribili in 5 giorni. L’uomo, un ventiseienne, residente nel milanese, veniva pertanto tratto in stato di arresto per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale aggravata e lesioni personali. L'arresto è poi stato convalidato nell'udienza per direttissima davanti al giudice Paolo De Maria: nel corso del procedimento è emerso che, nei confronti del soggetto - non nuovo a episodi simili - era vigente un decreto di espulsione dell'Italia.