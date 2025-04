Pagelle della Pro che ha perso con l'Albinoleffe

Franchi: Forse poteva fare qualcosa sul primo gol; incolpevole sulle altre reti; salva il 4-1 su Gusu: 6

Clemente: Lotta ma si vede che non è in serata; in difficoltà su Zoma in occasione del 2-0; poco efficace nelle ripartenze. Esce al 76' forse per problemi fisici 5.5 (31' st Siafa: entra a match virtualmente chiuso con la Pro con la mente già negli spogliatoi sv)

Marchetti: La difesa della Pro balla spesso e (mal)volentieri. Non riesce a invertire il trend: 5.5

Carosso: Ancora una partita di sacrificio: 5.5

Pino: qualche spunto sulla fascia, come il cross che porta al 2-1 e un paio di conclusioni dal limite alte: 6 (12' st Benacquista: entra nel momento peggiore dei bianchi e incide come sperava Banchini: 5.5)

Schenetti: Poche luci e tante ombre (come buona parte dei suoi compagni) 5.5

Iotti: Esce dopo pochi minuti per un infortunio che, si spera, non serio come poteva sembrare dal vivo sv (17' pt Niang: cerca di fare a sportellate con i difensori dell'Albino, si procura qualche azione pericolosa 6)

Romairone: Non riesce a prendere confidenza con un ruolo per lui inedito che la Pro è subito sotto 2-0. E per lui come per tutto il team bianco diventa tutto più complicato 5.5 (12' st Rutigliano: Non è al meglio e si vede; qualche spunto e la speranza di averlo al meglio per le ultime, decisive gare: 5.5)

Iezzi: Non è la sua serata, soffre come il resto della squadra nel fare gioco e va in difficoltà nelle ripartenze dei lombardi 5.5

Coppola: E' l'unico in ripresa: torna al gol, aspetto fondamentale per un attaccante e ci prova di testa in un paio d'occasioni. E' bello averlo ritrovato in vista del rush finale: 6.5

Comi: Subito toccato duro, il capitano resiste; reclama per un paio d'interventi in area e cerca di spronare i compagni. 6

All. Banchini: I timori di non riuscire a gestire un lungo weekend vissuto a vedere i risultati delle altre si sono fatti sentire. Come contro la Clodiense la Pro sbaglia l'approccio. Poi cerca di rimediare anche con alcuni cambi ma, stasera, le batterie a livello caratteriale si sono scaricate dopo 11'. 6