Albinoleffe-Pro Vercelli 3-1 (pensando già alla gara con la Pro Patria)

Pro Vercelli, il +9 dal Caldiero significherebbe salvarsi, certo, ma è arrivata un'altra sconfitta pesante. Gara virtualmente decisa nei primi 11' quando l'Albinoleffe ha piazzato un doppio colpo che ha scosso e lasciato il segno, anche a livello psicologico, in casa Pro che pur accorciando le distanze nel primo tempo, non hanno mai dato l'impressione di poter realmente ribaltare lo score. Anche se mister Banchini, giustamente, ha provato a stemperare il clima, i risultati di domenica un po' di pressione in casa Pro l'hanno messa: i bianchi erano consci che, se con una vittoria la salvezza sarebbe a un passo, anche con un solo pareggio o peggio, la sconfitta, sarebbero stati costretti a giocare in apnea gli ultimi 360' che oltre allo "spareggio" con la Pro Patria vedrà i leoni sfidare la Feralpi terza e il Renate alla ricerca del miglior piazzamento playoff. Qualche novità, obbligata, nella formazione della Pro: difesa con Carosso a completare la "maginot" bianca con Clemente e Marchetti. A centrocampo Vigiani non ce la fa; Banchini schiera Romairone come appoggio alla coppia d'attacco che torna a essere quella d'inizio gestione del coach vercellese Coppola-Comi. Albinoleffe in azzurro, Pro con la classica seconda maglia nero-crociata. Due minuti e c'è già il primo giallo per Fossati (brutto fallo su Comi). 6': Sorrentino sblocca il risultato. Albinoleffe in vantaggio, difesa vercellese poco reattiva, palla che da Parlati arriva poco dentro l'area a Sorrentino: l'ex Bielle conclude da posizione centrale e beffa Franchi, forse coperto: 1-0. Match tutto in salita. Approccio per il momento non ottimale dei bianchi. 11' Raddoppio Albinoleffe: Zoma lanciato in contropiede resiste alla carica di Clemente, entra in area e non lascia scampo a Franchi: 2-0. Servirà un'impresa anche se al momento la Pro sembra parente, neppure troppo prossimo, di quella scesa in campo nelle ultime uscite: squadra contratta e spaesata. Altra tegola per la Pro: Iotti dopo un contrasto lascia il campo sorretto dallo staff sanitario bianco. Al suo posto (17') entra Niang. Inizio da incubo per i bianchi all'Albinoleffe Stadium di Zanica. Unica reazione un cross a centroarea fermato da Marietta. 23' Sprazzi di Pro: Comi cerca di scuotere i bianchi: anche se la conclusione dai venti metri: palla alta e fuori misura. 25' Franchi neutralizza una conclusione dal limite di Borghini. 27': Comi reclama per un contatto in area, l'arbitro non interviene. Mezz'ora a Zanica: Pro sotto di due gol ma, soprattutto, incapace finora di una reazione concreta. Ammonito Niang. 32' Albino ancora pericoloso: Zanini, senza marcatura, avanza e calcia dal limite: alto. 37': c'è ancora vita in casa Pro: Coppola in gol. Centro dalla destra di Pino, Potop tutt'altro che impeccabile nel disimpegno, sfera che arriva a Coppola che al volo infila il 2-1. Gara che può girare. Toccherà alla Pro saper cogliere l'attimo. 43': testa di Coppola (centro di Iezzi dalla sinistra) sul fondo. Bianchi che, se non altro, non sono più passivi come per buona parte della prima frazione. 2' di recupero. 46': Pino si libera in area: conclusione deviata in angolo (il primo della Pro). Bianchi che chiudono in crescendo. Pro sotto 2-1 che paga un'entrata in materia da dimenticare. Ora 45' per rimettere in piedi un match che, al 37', sembrava ormai compromesso.

Ripresa: nell'Albino dentro Gusu per Baroni. 1' Angolo per la Pro: Marietta sbroglia la situazione. 6' l'Albinoleffe cala il tris. Zoma innesca in contropiede Parlati che entra in area fredda Franchi con una conclusione potente: 3-1 e luci allo Stadium bergamasco che si spengono nuovamente in casa vercellese. 12' Pro che rischia l'imbarcata: ripartenza Albinoleffe quattro contro uno: Zoma serve Gusu in area: Franchi respinge; sull'azione successiva Pino alto dal limite. Cambi in caso Pro: lasciano il campo Pino e Romairone, spazio a Benacquista e Rutigliano, un altro dei tanti giocatori bianchi acciaccati in grado di giocare almeno uno spezzone di gara. Pro che guadagna angoli ma non punge. I biancazzurri controllano senza affanni, pronti a trovare l'occasione ideale per piazzare l'eventuale stoccata del definitivo ko. Fossati e (22') e Sorrentino (25' deviato in angolo) confermano il pieno controllo del match da parte dei lombardi. Terzo e ultimo slot per Banchini: dentro Siafa, fuori Clemente. Sulla carta squadra più offensiva; nella pratica la difesa lombarda non corre rischi, tanto che al 38' mister Lopez richiama in panchina l'italo ivoriano Zoma, tra gli mvp del match per Angeloni che al 41' sfiora il poker con una conclusione dal limite. 43': un paio d'interventi rudi nell'area dell'Albino ma non tali da indurre l'arbitro a fischiare il rigore. 44' Coppola ci prova di testa ma non inquadra la porta. L'arbitro assegna 5' di recupero. Gara che volge al crepuscolo senza sussulti. Finisce 3-1 l'Albinoleffe "vede" il quarto posto, mentre alla Pro non resta che resettare in fretta la serata in terra orobica e concentrarsi immediatamente sullo scontro diretto del Piola contro i bustocchi che vale mezza stagione.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Borghini, Potop, Baroni (1' st Gusu); Barba, Zanini (19' st Agostinelli), Fossati, Parlati, Giannini (19' st Munari); Sorrentino (30' st Longo), Zoma (38' st Angeloni).

In panchina: Facchetti, Taramelli, Zambelli, Mustacchio, Astrologo, Ricordi, Vinzioli, Bosia.

All. Lopez.



PRO VERCELLI (3-5-2): Franchi; Clemente (31' st Siafa), Marchetti, Carosso; Pino (12' st Benacquista), Schenetti, Iotti (17' pt Niang), Romairone (12' st Rutigliano), Iezzi; Coppola, Comi.

In panchina: Rizzo, Lancellotti, Cirillo, Siafa, Burruano, Sbraga, Contaldo, Ronchi, La Rosa, Zarrouki, Iaria, Gagliano.

All. Banchini.

ARBITRO: Striamo di Salerno

RETI: 6' Sorrentino, 11' Zoma, 37' Coppola; st' 6' Parlati

NOTE: Serata primaverili. Ammoniti: Fossati, Niang, Comi, Gusu. Calci d'angolo: 2-5. Recupero: 2'.5'.