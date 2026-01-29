Vercelli ricorda il sacrificio di Salvatore Vinci

San Giacomo Vercellese e Vercelli, così come il Comune di Bidonì, in provincia di Oristano, hanno ricordatol'appuntato dei Carabinieri Salvatore Vinci, caduto il 28 gennaio 1989 a San Giacomo nel coros delle indagini successive all’assalto a un furgone portavalori. Decorato con la Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria, l’appuntato Salvatore rappresenta ancora oggi, per i Carabinieri che operano sul territorio – molti dei quali lo hanno conosciuto personalmente – un esempio di altissimo senso del dovere, coraggio e spirito di servizio, portati fino all’estremo sacrificio.

Residente a Vercelli, dove prestava servizio al Nucleo Operativo dell’allora Comando di Gruppo, Vinci intervenne con tempestività subito dopo l’azione criminale messa in atto da un gruppo di rapinatori. Nel corso dell’operazione venne colpito mortalmente da numerosi proiettili, perdendo la vita nell’adempimento del proprio dovere. Il suo ricordo è indissolubilmente legato ai valori che ha incarnato ogni giorno: fermezza morale, dedizione assoluta all’Istituzione e profonda lealtà verso lo Stato e i cittadini.

Nel tempo, la sua memoria è stata custodita e tramandata attraverso significative intitolazioni: nel 1993 la caserma di Arborio, nel 1999 la caserma della Stazione Carabinieri di Sorradile (Oristano) e, nel 2014, il Comune di Vercelli ha voluto dedicargli la via in cui ha sede il Comando Provinciale dei Carabinieri. Anche le Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Livorno Ferraris e San Giorgio Canavese portano il suo nome.

Vinci non fu soltanto un militare valoroso, ma anche un uomo di profondi valori umani: marito amorevole, padre attento di una figlia di undici anni, cittadino esemplare, sempre schierato dalla parte della legalità e della giustizia. La sua esistenza, fino all’ultimo istante, ne è stata testimonianza concreta. Il suo sacrificio e la sua determinazione continuano a rappresentare una guida luminosa, soprattutto per i Carabinieri più giovani, destinatari privilegiati e custodi di quel valore e di quegli ideali senza tempo.