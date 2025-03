Frontale sulla provinciale per Santhià: 43enne in codice rosso

Grave incidente, nel tardo pomeriggio di lunedì, sulla provinciale per Santhià, poco dopo dopo la rotonda del parco commerciale di Porta Torino.

Nello scontro frontale tra due auto, un uomo di 43 anni è rimasto ferito in modo molto grave ed è stato portato in elicottero all'ospedale di Novara, dov'è stato ricoverato in codice rosso.

Sul posto sono al lavoro i soccorritori del 118, il personale del Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine: per ovvi motivi si registrano rallentamenti e disagi alla viabilità.

(notizia in aggiornamento)