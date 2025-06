Fermato un furgone sull’A4: salvati nove cuccioli trasportati senza cure né documenti

Ancora un intervento della Polizia di Stato contro i traffici illeciti lungo le principali arterie autostradali. Nelle prime ore del mattino di giovedì 30 maggio, una pattuglia della Polizia Stradale di Novara – Sottosezione Novara Est – ha fermato un furgone sull’autostrada A4 Torino-Milano, al confine tra Piemonte e Lombardia, facendo una scoperta scioccante: nove cuccioli stipati in due scatole chiuse, senza alcun documento e in gravi condizioni igienico-sanitarie.

Il mezzo, con targa straniera e cinque persone a bordo, trasportava numerosi pacchi destinati a cittadini stranieri residenti nel torinese. Durante il controllo, gli agenti hanno avvertito deboli latrati provenire da due scatole. Una volta aperte, all’interno sono stati trovati nove cuccioli di razza maltese e Shih Tzu, di età compresa tra le 4 e le 10 settimane, senza documentazione sanitaria né certificazioni di provenienza.

Sul posto è intervenuto il Servizio Veterinario dell’ASL di Novara, che ha recuperato gli animali, ora affidati al canile sanitario gestito dall’Ente Nazionale Protezione Animali.

Il conducente del furgone, cittadino romeno, è stato denunciato a piede libero per maltrattamento di animali e traffico illecito. La Procura della Repubblica di Novara è stata immediatamente informata. Al soggetto è stata inoltre comminata una sanzione amministrativa di oltre 4.130 euro per trasporto internazionale abusivo, con contestuale fermo del veicolo per tre mesi.