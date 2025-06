Saluggia, consegnati i premi "Maestra Elda Rosetta"

Annuale cerimonia di consegna del Premio Bontà “Maestra Elda Rosetta”, istituito dal Comune di Saluggia per onorare la memoria dell’omonima insegnante e promuovere i valori di solidarietà e impegno civile tra i più giovani.

Tra i premiati della classe 5^ B della scuola primaria “Sen. G. Faldella”, due alunni di madrelingua araba che hanno saputo superare le difficoltà linguistiche ottenendo ottimi risultati. Dieci invece i ragazzi della scuola secondaria di primo grado Farini che per l’anno 2024/2025 si sono distinti per spirito di squadra, attenzione ai bisogni dell’altro, senso civico, generosità, capacità di inclusione, gentilezza e, naturalmente, dedizione allo studio.

Il premio, giunto alla sua ottava edizione, nasce dalla volontà testamentaria della maestra Elda Rosetta (Saluggia, 1930 – 2014), che ha destinato parte del proprio lascito a favore della scuola, con l’obiettivo di incentivare l’azione educativa e valorizzare i comportamenti esemplari da parte degli studenti. Dopo una lunga carriera nell’insegnamento e una vita dedicata al volontariato, la Maestra Rosetta ha lasciato un’eredità morale che oggi si traduce in un’iniziativa concreta rivolta agli alunni delle scuole dell’obbligo del territorio.

Il Premio Bontà è riservato agli studenti minorenni residenti a Saluggia, frequentanti la scuola primaria o secondaria di primo grado, che si siano distinti per l’impegno scolastico e per aver incarnato valori come l’altruismo, l’accoglienza, il sostegno ai compagni in difficoltà o il coinvolgimento in attività di volontariato.

La selezione dei vincitori è affidata alla Commissione Giudicatrice, composta dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo, in qualità di presidente, da due docenti, due rappresentanti dei genitori e dall’assessore alle Politiche Sociali del Comune. Le candidature vengono proposte dai docenti delle scuole locali e dall’Assessorato, secondo i criteri fissati dal regolamento comunale.

Ogni anno vengono attribuite due borse di studio: il primo premio di 4.000 euro e il secondo premio di 2.000. Le somme non sono erogate direttamente agli studenti, ma all’Istituto Comprensivo, che le impiega per finanziare progetti educativi, laboratori, visite didattiche e iniziative formative destinate alle classi vincitrici.