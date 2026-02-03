Vaga per strada smarrita: donna soccorsa dalla Polizia locale

Soccorso a una donna con problemi di salute, nella mattina di lunedì, nella zona tra piazza Zumaglini e via Cesare Balbo. Ad allertare un agente della Polizia locale - impegnato in un ordinario giro di controlli - alcuni passanti: «Verso piazza Zumaglini c’è una signora… sembra smarrita, spaesata, in difficoltà». L’agente si sposta, passa due volte in piazza Zumaglini. Non la trova. Poi la scorge in via Balbo. Intorno a lei ci sono alcune persone. La scena è chiara. La donna è agitata, confusa. L’agente si avvicina con cautela, le chiede se sta bene, se ha bisogno di aiuto. La signora prima non parla, poi dice di avere 17 anni. Ma il volto racconta un’altra cosa.

L’agente chiede l’aiuto di una cittadina per controllare nelle tasche della giacca, alla ricerca di un documento o di un indizio per capire chi sia. Nulla. Si decide così di allertare il 118 per un soccorso sanitario, ma intanto, dalla Questura, arriva la segnazione su una signora smarrita, con problemi di salute. A dare l'allarme era stata, pochi minuti prima, la sorella. Le due donne erano uscite insieme per una breve passeggiata ma la donna smarrita si era allontanata all'improvviso, facendo perdere le proprie tracce. Tutti i tasselli del puzzle vanno a posto: la Polizia locale avverte la Questura che comunica l'avvenuto ritrovamento della donna scomparsa. La sorella accorre, un abbraccio scioglie la tensione e la situazione si normalizza.