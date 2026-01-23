Travolto dopo essere sceso dall'auto in panne

E' un uomo di 62 anni di origine tunisina la vittima dell'incidente avvenutio nel pomeriggio di giovedì 22, intorno alle 17, all’altezza di Cascina Torrione Mossa, alla periferia di Vercelli, in direzione Caresanablot,

L'uomo, residente nel Novarese, si era fermato a bordo strada con il suo Peugeot Partner. Secondo una prima ricostruzione, una Mini Cooper Clubman proveniente dalla stessa direzione ha urtato violentemente il furgone fermo. Dopo l’impatto, l’auto avrebbe proseguito la corsa per diversi metri, ribaltandosi.. Alla guida una donna di 32 anni, soccorsa in stato di choc e trasportata all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli: le sue condizioni non sarebbero gravi. Gravissimo invece un secondo uomo, anche lui sceso dal mezzo guidato dalla vittima. Nell'impatto è stato sbalzato in un campo a circa 50 metri dal punto dell’urto ed è stato ricoverato in codice rosso.

La dinamica è al vaglio della polizia municipale di Vercelli: tra gli elementi sotto esame anche la fitta nebbia, l’eventuale velocità della Mini e l’assenza di segni di frenata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, mentre la provinciale è rimasta chiusa per circa tre ore per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei detriti. La strada è stata riaperta in serata.